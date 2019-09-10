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ЭКОНОМИКА РБ


«ШКОЛЫ ЮНЫХ» ОТКРЫВАЮТ НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В БГУ
13:17 10.09.2019

«Школы юных» открывают новый образовательный сезон в Белорусском государственном университете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, их деятельность направлена на углубление школьниками учебных предметов, знакомство с образовательной и научной базой факультетов, а также подготовкой к поступлению в университет.

Всего в БГУ действуют 17 школ юных. «Школа юного химика», «Школа юного историка», «Школа юных экономистов», а также «Школа географов, краеведов и геологов» ждут учеников 7–11 классов.

Слушателями «Школы юного биолога» и «Школы юного философа ПАЙДЕЙЯ» могут стать учащиеся 9–11 классов. На факультете международных отношений учащиеся 10–11 классов смогут пройти обучение в «Школе будущего логиста-международника» и «Школе будущего таможенника». Также для учеников выпускных классов при факультете радиофизики и компьютерных технологий будут работать «Школа радиофизика», а при факультете журналистики – «Школа молодого журналиста».

На механико-математическом факультете учащиеся 5-11 классов смогут пройти «Школу юного математика», а для школьников 7-11 классов будет функционировать «Дистанционная математическая школа» и «Академия веб-образования».

«Очно-заочная физико-математическая школа» организована на физическом факультете для учеников выпускных классов.

Факультет прикладной математики и информатики для учащихся 5-11 классов организует «Школу юных математиков, информатиков, физиков» («ЮНИЦентр-XXI») и очную и очно-заочную «Школу по математике и информатике».

Учебный центр БГУ «Шаг в будущее» Центра информационных ресурсов и коммуникаций ждет учащихся 9-11 классов для подготовки в «Школе IT».
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