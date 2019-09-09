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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ ДЕЙСТВУЕТ В 21 РАЙОНЕ БЕЛАРУСИ
12:44 10.09.2019
Запрет на посещение лесов действует в 21 районе Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства.
Ограничения распространяются почти на все районы (18) Гомельской области, кроме Рогачевского, Жлобинского и Октябрьского районов, и в трех районах Могилевской области: Краснопольском, Костюковичском и Хотимском районах.
На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в интересующем регионе. Карта оперативно обновляется.
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