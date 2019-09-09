Запрет на посещение лесов действует в 21 районе Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства.

Ограничения распространяются почти на все районы (18) Гомельской области, кроме Рогачевского, Жлобинского и Октябрьского районов, и в трех районах Могилевской области: Краснопольском, Костюковичском и Хотимском районах.

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в интересующем регионе. Карта оперативно обновляется.