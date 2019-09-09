ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ ДЕЙСТВУЕТ В 21 РАЙОНЕ БЕЛАРУСИ
12:44 10.09.2019

Запрет на посещение лесов действует в 21 районе Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства.

Ограничения распространяются почти на все районы (18) Гомельской области, кроме Рогачевского, Жлобинского и Октябрьского районов, и в трех районах Могилевской области: Краснопольском, Костюковичском и Хотимском районах.

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в интересующем регионе. Карта оперативно обновляется.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.09.2019
валюта курс
EUR 2.3146
USD 2.0989
RUB 3.2014
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3146 -0.0125
USD 2.0989 -0.0082
RUB 3.2014 +0.0075
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3060 2.3130
USD 2.0900 2.0940
RUB 3.1860 3.1970
подробнее

Конвертация в банках
на 10.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1020 1.1070
EUR/RUB 72.1000 72.6000
USD/RUB 65.4000 65.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте