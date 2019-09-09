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ЭКОНОМИКА РБ
НА НЕКОТОРЫХ ОБЪЕКТАХ СОЦСФЕРЫ И ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНЫ СЛУЧАИ ЧАСТИЧНОГО ОТСУТСТВИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ АРМАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС
11:44 10.09.2019
Брестское областное управление по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности провело контрольно-аналитические мероприятия по вопросам выполнения энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии работ по подготовке к отопительному периоду 2019/2020 гг. и завершения работ по оптимизации режимов, а также состава основного и вспомогательного оборудования котельных, имеющих повышенный расход топлива и электрической энергии на отпущенную теплоэнергию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, с 6 июня по 28 августа текущего года управлением проведены мониторинги 115 объектов 7 учреждений социальной сферы и предприятий ЖКХ Брестской области.
Во всех обследованных организациях разработаны планы организационно-технических мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному периоду. Во время проведения мониторингов установлено, что большинство необходимых мероприятий выполнены, оставшиеся работы будут завершены в установленные сроки до начала отопительного периода. На объектах, получивших паспорта готовности потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2019/2020 гг., нарушений не было. На других объектах выявлены случаи частичного отсутствия и повреждения тепловой изоляции арматуры и трубопроводов отопления и ГВС в тепловых пунктах зданий, частичное отсутствие манометров и термометров (находятся на метрологической поверке) или не прошедших поверочных испытаний, отсутствие необходимой документации в ИТП и др. Необходимо отметить, что большинство нарушений и недоработок, в их числе оснащение запорной арматурой мест общего пользования жилищного фонда, согласно выданным рекомендациям, будут устранены до начала отопительного периода.
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