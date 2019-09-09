В 2020 году в Минске в четвертый раз пройдет конкурс инновационных проектов Belarus ICT StartUp Award-2020.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, целью конкурса является содействие развитию белорусских разработок и решений на базе информационно-коммуникационных технологий и их дальнейшему масштабированию и практическому применению в реальном секторе экономики, социально-значимых отраслях и системе государственного управления.

Тематические этапы конкурса проводятся в рамках таких крупнейших отраслевых форумов, как Белорусская транспортная неделя-2019, Белорусский энергетический и экологический форум-2019 и Здравоохранение Беларуси-2020. Победители отраслевых этапов представят свои инновационные проекты в финале конкурса в рамках ИКТ Форума ТИБО-2020.

В настоящее время ведется прием заявок для участия в отраслевых этапах Transport, Trade & Logistics (до 20 сентября 2019 года) и Energy & Ecology (до 23 сентября 2019 года).

Конкурс проводится под патронажем Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, министерств связи и информатизации, энергетики, образования, транспорта и коммуникаций, а также при поддержке Белорусского инновационного фонда, учреждений образования, профессиональных объединений, бизнес сообщества и субъектов инновационной инфраструктуры.

Организаторами конкурса выступают ЗАО «Техника и коммуникации», Минский городской технопарк» и общественное объединение «Информационное общество».