За минувшую неделю, c 2 по 9 сентября 2019 года, индекс цен на квартиры в Минске не изменился и составил 1364 $/м2. С начала года это уже восьмая неделя без каких-либо колебаний среднего уровня цен.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, впервые с апреля на рынке новостроек отмечена негативная ценовая динамика. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,1% и составила 1306 $/м2.

Количество выставленных на продажу квартир заметно увеличилось (+5,9%), отчасти компенсировав сильную просадку в конце лета. Доля «однушек» вторую неделю подряд держится ниже отметки в 25% общего предложения, чего не наблюдалось с мая 2018 года. По опыту прошлых лет это довольно качественный индикатор, который указывает на активный, растущий рынок.

Средний уровень цен в зависимости от типа квартир изменился незначительно. Ростом отметились «однушки» и «трешки», квартиры с двумя и четырьмя комнатами немного опустились в цене.

Без изменений неделя прошла лишь для Московского района столицы. Максимальные темпы роста цен были отмечены в Первомайском и Ленинском районах (в каждом +0,5%), среди районов с негативной ценовой динамикой следует выделить Октябрьский (-0,7%).

По итогам минувшего месяца снижение цен зафиксировано лишь в Центральном районе Минска (-0,7%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 791 $/м2 (+0,2%), Витебск — 618 $/м2 (-0,6%), Гомель — 623 $/м2 (+0,5%), Гродно — 712 $/м2 (+0,2%), Могилев — 629 $/м2 (+0,9%).