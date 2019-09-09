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ЭКОНОМИКА РБ
БГУ ПРЕДСТАВИТ БОЛЕЕ 30 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В УЛАН-БАТОРЕ
09:27 10.09.2019
БГУ представит более 30 научно-технических разработок на Международной выставке Ulaanbaatar Partnership, которая пройдет 12-15 сентября в Улан-Баторе (Монголия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в состав экспозиции вуза войдут инновационные разработки ученых БГУ: противоопухолевые препараты, оборудование по изготовлению твердого топлива из отходов нефтепродуктов и гидролизного лигнина, биопестициды для комплексной защиты растений, съедобные упаковочные пленки, устройства дистанционного мониторинга перемещения объектов и др.
Среди них приоритетное место займет серия ветеринарных препаратов для лечения и профилактики болезней животных, так как животноводство является главной отраслью сельского хозяйства Монголии.
Представленные инновационные лекарства одновременно выполняют противовирусную и антибактериальную функции, повышают иммунитет скота. Составляющие препарата плодотворно влияют на репродуктивные функции животных.
Отметим, что разработка ученых БГУ не имеет зарубежных аналогов.
Международная многоотраслевая выставка «Ulaanbaatar Partnership» проводится Национальной торгово-промышленной палатой Монголии ежегодно с 1996 года. Она направлена на демонстрацию продукции местных и иностранных предприятий и содействует развитию международных деловых отношений. Традиционно на выставке представлены научно-технические разработки из областей: машиностроения, нефтяной, легкой, пищевой промышленности, сельского хозяйства и животноводства, строительства, здравоохранения и фармацевтики, туризма и др.
В 2018 году общее количество посетителей мероприятия превысило 12 тысяч человек.
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