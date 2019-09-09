ОАО «Гомельтранснефть Дружба» инициирует изменение договора с ПАО «Транснефть», в частности, предлагает предусмотреть в нем штрафные санкции за нарушение утвержденного графика и объемов транспортировки нефти. Об этом заявил генеральный директор предприятия Олег Борисенко в интервью журналу «Вестник Белнефтехима».

«Произошедшее [загрязнение нефтепровода некачественной нефтью и вынужденная приостановка транзита нефти – прим.] научило относиться к качеству нефти по-другому, через призму самых высоких стандартов. В данном вопросе взаимоотношения с российскими коллегами строились на доверии, на протяжении десятилетий эта практика не давала сбоев, однако теперь мы будем придерживаться принципа «доверяй, но проверяй».

Именно поэтому на ЛПДС «Мозырь» все испытания по органическим хлоридам переведены в разряд приемо-сдаточных, то есть отныне они проводятся не раз в десять дней, а ежесуточно для всех партий нефти. На НПС «Гомель» с 1 августа введено дополнительное рабочее место испытательной лаборатории для оперативного контроля качества нефти, поступающей в нашу страну. Отбор проб осуществляется на границе Республики Беларусь. Такой мониторинг позволит нам в случае обнаружения некачественной нефти незамедлительно отреагировать и не допустить ее поступления на территорию страны. Мы намерены обсуждать вопрос о внесении изменений в регламент взаимодействия с брянской «Дружбой», которые в первую очередь будут предусматривать право и обязанность остановки транспортировки в случае выхода параметров качества нефти за пределы ГОСТа. Одновременно мы работаем над созданием современных систем измерения количества и качества нефти на белорусской территории — на границе как с Россией, так и с Польшей. При одобрении концерном «Белнефтехим» готовы приступить к строительству этих узлов учета.

Также раньше мы не могли представить ситуацию, что придется возвращать нефть в Российскую Федерацию. Теперь понимаем: это возможно. И чтобы второй раз не садиться за стол переговоров и на протяжении нескольких месяцев не обсуждать, казалось бы, очевидное решение — имею в виду возврат сырья, мы будем настаивать на внесении в договор пункта об обязательствах поставщика забрать некондиционную нефть и оплатить все затраты по ее транспортировке.

Еще один вывод. В договоре должны быть прописаны жесткие условия по вопросам корректировки планов транспортировки и возмещению прямого ущерба по выпадающим объемам. Сегодня ПАО «Транснефть» может изменять график поставок в одностороннем порядке. Мы считаем, что график транспортировки должен корректироваться по взаимному согласию, а в случае невыполнения объемов на поставщика должен налагаться штраф. Именно на таких условиях российский оператор строит свои отношения с производителями нефти: они заказывают определенные объемы транспортировки и сдают нефть по определенному графику. В случае нарушения объемов и сроков производители несут штрафные санкции в размере оплаты транспортировки.

Таким образом, выводы сделаны, они легли в основу проектов регламента и договора по взаимодействию с нашими российскими партнерами», – сказал О. Борисенко.