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ЭКОНОМИКА РБ


СЕМИНАР ПО ОСОБЕННОСТЯМ И ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ПРОЙДЕТ В ПОЛОЦКЕ 25 СЕНТЯБРЯ
17:15 09.09.2019

РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» проведет 25 сентября в Полоцке семинар на тему «Налоги-2019. Актуальные вопросы применения действующих норм законодательства. Особенности и порядок заполнения налоговых деклараций в 2019 году».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, на семинаре будут освещаться следующие вопросы:

1. Актуальные вопросы исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в 2019 году. Порядок заполнения налоговой декларации (расчета) по НДС;

2. Налог на прибыль в 2019 году. Состав затрат при исчислении налога на прибыль для целей налогообложения:

Новые правила определения периода признания затрат в налоговом учете с 01.01.2019;

Классификация затрат в 2019 году: затраты, учитываемые при налогообложении: нормируемые затраты (порядок нормирования затрат для целей налога на прибыль, порядок учета затрат при налогообложении прибыли выплат физическим лицам, работающим в организациях по трудовым договорам, порядок учета затрат при налогообложении прибыли дополнительных отпусков, прочие затраты); затраты, не учитываемые при налогообложении;

Изменения в составе внереализационных доходов и расходов и порядке их признания. Внереализационные доходы и расходы по неустойкам. Включение резервов по сомнительным долгам во внереализационные расходы;

Порядок обложения налогом на прибыль с дивидендов в 2019 г. Порядок применения пониженных ставок налога на прибыль по дивидендам;

Порядок заполнения налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль в 2019 г.;

3. Актуальные вопросы исчисления и уплаты ресурсных платежей: налог на недвижимость, земельный налог, арендная плата за земельные участки. Порядок заполнения налоговой декларации (расчета) по налогу на недвижимость организаций. Порядок заполнения налоговой декларации (расчета) по земельному налогу (суммы арендной платы за земельные участки) с организаций;

4. Актуальные вопросы исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц в 2019 году.
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