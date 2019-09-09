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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «БЕЛШИНА» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ «ХИМИЯ. НЕФТЬ И ГАЗ»
17:08 09.09.2019
ОАО «Белшина» примет участие в 18-й Международной выставке «Химия. Нефть и газ», которая пройдет 17-20 сентября в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на стенде будут представлены разработки новых линеек шин Artmotion HP, Artmotion Snow HP, Astarta SUV.
На выставке будут демонстрироваться: современные достижения химической науки; оборудование сырье, технологии и продукция химической, нефтяной, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности; автоматизированные системы управления процессами добычи, сбора, транспортировки, хранения и переработки нефти и газа.
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