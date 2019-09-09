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ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАЛЬНИК ИМНС ПО ФРУНЗЕНСКОМУ РАЙОНУ МИНСКА №1 ПРОВЕДЕТ 12 СЕНТЯБРЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
16:38 09.09.2019
Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Фрунзенскому району Минска №1 Василий Малашенка проведет выездной прием граждан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать интересующие вопросы можно с 10.00 до 12.00 в ООО «Табак-Инвест».
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