Семинар по вопросам статистического учета и формирования отчетности об инновационной деятельности организаций промышленности состоится 27 сентября в Витебске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, в рамках семинара планируется рассмотреть вопросы нормативного регулирования и подходы к определению инновационной деятельности на национальном и международном уровнях, методологических основ формирования статистической отчетности в сфере инноваций, методики и практики заполнения форм государственной статистики (программа прилагается). К участию в семинаре приглашаются специалисты, ответственные за заполнение формы государственной статистической отчетности 1-нт (инновация).

Семинары запланированы к проведению в каждом областном центре и Минске:

11 октября – Могилев;

25 октября – Гродно;

22 ноября – Брест;

29 ноября – Гомель;

19 декабря – Минск.