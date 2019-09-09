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ЭКОНОМИКА РБ


СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА И ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПРОЙДЕТ 27 СЕНТЯБРЯ В ВИТЕБСКЕ
16:04 09.09.2019

Семинар по вопросам статистического учета и формирования отчетности об инновационной деятельности организаций промышленности состоится 27 сентября в Витебске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, в рамках семинара планируется рассмотреть вопросы нормативного регулирования и подходы к определению инновационной деятельности на национальном и международном уровнях, методологических основ формирования статистической отчетности в сфере инноваций, методики и практики заполнения форм государственной статистики (программа прилагается). К участию в семинаре приглашаются специалисты, ответственные за заполнение формы государственной статистической отчетности 1-нт (инновация).

Семинары запланированы к проведению в каждом областном центре и Минске:

11 октября – Могилев;

25 октября – Гродно;

22 ноября – Брест;

29 ноября – Гомель;

19 декабря – Минск.
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