ИООО «Славкалий» выполнило более половины строительных работ на поверхностном комплексе Нежинского горно-обогатительного комбината.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на текущий момент завершены работы на ряде объектов: выполнено строительство бульдозерного отвала, автотранспортной инфраструктуры, включающей 15 внутриплощадочных и подъездной дорог, объектов энергетического комплекса и временной площадки хранения материалов, восстановлены мелиоративные системы, выполнена реконструкция железнодорожной станции Уречье.

Приближается к завершению строительство газопровода длиной 43 километра от поселка Дубеи (Солигорский р-н) к территории Нежинского ГОК. Проведенный газ обеспечит работу модульной котельной будущей ТЭЦ мощностью 60 МВт, которая в свою очередь станет источником электроэнергии для производства калийных удобрений галургическим методом. Планируемый расход газа на объекте – 30000 м3/ч.

На руднике строящегося калийного комплекса уникальные механизированные комплексы SBR «Ульяна» и «Ольга» достигли отметки -327 м. Сегодня работа машин приостановлена на период выполнения монтажа тюбинговой крепи для гидроизоляции и обеспечения устойчивого крепления шахтных стволов на весь период эксплуатации. Текущие работы выполняются в соответствии с графиком и завершатся в течение 6 месяцев, после чего проходка стволов на объекте продолжится.

В текущем месяце начнутся работы по устройству фасада одного из корпусов строящегося административного здания Рудника, предназначенного для обеспечения комфортных бытовых условий работы горняков (душевые комнаты, санузлы, помещение для приема пищи и др.) 4-этажное здание площадью 66,4×15,4 будет оснащено двумя крытыми переходами к первому корпусу и клетевому стволу. Строительство второго корпуса также продолжается активными темпами. Проект предполагает здание различной этажности. В 5-этажном помещении расположится дирекция компании «Славкалий», четырехэтажном – инженерно-технический состав рудника (будущее рудоуправление).

Активно выполняются работы по обеспечению электроснабжением Нежинского ГОК на постоянный период эксплуатации. В рамках проекта на территории второго калийного комплекса в стране выполняется строительство понижающей подстанции на 110 кВ «Нежинская». Производится монтаж силового трансформатора, выполняется сборка здания общеподстанционного пункта управления, в течение месяца специалисты приступят к монтажу модульного здания элегазового комплексного распределительного устройства. Питание подстанция получит по воздушной высоковольтной линии от существующей подстанции 110/10 кВ «Калийная», расположенной в 20 километрах от Нежинского ГОКа и распределит полученную электроэнергию по предприятию. Подрядная организация успешно выполнила устройство фундаментов под электрические опоры и монтаж металлоконструкций ВЛ. На текущий момент производится натяжка проводов.

Выполнены буровые работы и обустройство шести артезианских скважин глубиной 140 м, из которых будет добываться вода для будущего предприятия (Нежинскому ГОК понадобится порядка 6000-7000 куб. м питьевой и технической воды в сутки). Сегодня завершается благоустройство площадок водозаборных сооружений. Началось устройство фундаментов под установку насосной станции, которая в дальнейшем подготовит воду питьевого качества. Успешно завершена укладка водовода к Нежинскому ГОК длиной 5 км.

Завершается строительство сетей пожаротушения. От артезианской скважины, устроенной на площадке, проведена временная сеть трубопроводов к двум устроенным резервуарам для хранения воды объемом 1500 кубических метров. Завершены пуско-наладочные работы по устройству временной насосной станции. Оборудование успешно прошло испытания и готово обеспечить пожарную безопасность стволопроходческих работ на объекте.

Продолжается строительство жилого квартала на 330 квартир для сотрудников «Славкалия» в городе Любань. Сегодня специалисты подрядной организации «Бобруский завод КПД» завершают строительство первого из четырех домов, предусмотренного для обеспечения жильем сотрудников, занятых в период строительства калийного комплекса. Объект будет трехподъездным, рассчитан на 80 однокомнатных и 10 двухкомнатных квартир. Выполнено устройство необходимых инженерных сетей. Высокими темпами продолжается устройство фундаментов второго жилого дома, основные строительные работы по этому объекту подрядчик планирует завершить в текущем году.

На строительстве калийного комплекса задействовано более 500 рабочих и сотрудников инженерно-технического состава.