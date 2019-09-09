ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 11 СЕНТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

15:37 09.09.2019 Первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Витебской области Ольга Барсукова проведет 11 сентября прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, задать интересующие вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0212) 49 36 61.