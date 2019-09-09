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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА ПРОВЕДЕТ 17 СЕНТЯБРЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В БРЕСТЕ
14:57 09.09.2019

Заместитель председателя Верховного суда Беларуси, председатель судебной коллегии по уголовным делам Руслан Анискевич проведет 17 сентября выездной прием граждан и представителей юридических лиц в Бресте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, задать интересующие вопросы можно с 12.00 до 14.00 в Доме правосудия (пр. Машерова, 8).
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