ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА ПРОВЕДЕТ 17 СЕНТЯБРЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В БРЕСТЕ

14:57 09.09.2019 Заместитель председателя Верховного суда Беларуси, председатель судебной коллегии по уголовным делам Руслан Анискевич проведет 17 сентября выездной прием граждан и представителей юридических лиц в Бресте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, задать интересующие вопросы можно с 12.00 до 14.00 в Доме правосудия (пр. Машерова, 8).