|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА ПРОВЕДЕТ 17 СЕНТЯБРЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В БРЕСТЕ
14:57 09.09.2019
Заместитель председателя Верховного суда Беларуси, председатель судебной коллегии по уголовным делам Руслан Анискевич проведет 17 сентября выездной прием граждан и представителей юридических лиц в Бресте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, задать интересующие вопросы можно с 12.00 до 14.00 в Доме правосудия (пр. Машерова, 8).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2019
Курсы в банках
на 09.09.2019
Конвертация в банках
на 09.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте