Комитет государственного контроля проводит мониторинг по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных, внебюджетных и иных средств, направленных на содержание и капитальный ремонт жилищного фонда Минска, а также на содержание придомовых территорий многоквартирных жилых домов. Жителям столицы предлагается ответить на вопросы по этой проблематике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, цель опроса – узнать мнение населения Минска о качестве оказания жилищно-коммунальных услуг.

Посетителям сайта Комитета госконтроля предлагается ответить на 11 вопросов, в том числе о качестве проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов и текущего ремонта подъездов, входных групп; о санитарном содержании придомовой территории и мест общего пользования (подъездов) в жилых домах; о работе лифтов; о соответствии нормативам температуры воздуха и горячей воды в квартирах; о сроках и качестве исполнения заявок и др.

Интернет-опрос проводится на сайте Комитета государственного контроля с 9 сентября по 31 октября текущего года.