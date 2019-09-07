С начала 2019 года на электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи комитет «Гомельоблимущество» организовал 7 электронных торгов. Участие в них приняли 53 претендента, 13 объектов было продано, что на сегодня является лучшим показателем в республике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в целом 2019 году в Гомельской области запланировано вовлечь в хозяйственный оборот путем продажи с аукционов 227 неиспользуемых объектов государственного имущества, расположенных в Гомельской области, из которых 41 – находится в республиканской собственности.

По состоянию на 1 сентября 2019 года в области было проведено 32 аукциона по продаже объектов республиканской собственности, где было выставлено 72 лота и продано 14 объектов на сумму почти 430 тыс. рублей.

Что касается вовлечения объектов, находящихся в собственности Гомельской области и ее административно-территориальных единиц, то здесь с аукционов в текущем году запланировано продать 186 таких объектов.

К началу осени по данным объектам уже проведен 51 аукцион, на которые было выставлено 294 лота. В результате продано 42 объекта на общую сумму более 1,1 млн рублей.

Как и в предыдущие годы, отмечают в комитете «Гомельоблимущество», среди покупателей наибольшей популярностью пользуются объекты с максимальным понижением цены и за базовую величину. Анализ, проведенный комитетом, показал, что объекты приобретаются для дальнейшего использования под производство, торговлю, административные цели и другие.

Кроме того, сегодня в Гомельской области готовы предложить к приобретению ещё 173 объекта с различными характеристиками: площадью от 50 до 10000 кв. м, коммуникациями и инфраструктурой, месторасположением.