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ЭКОНОМИКА РБ
С НАЧАЛА ГОДА КОМИТЕТ «ГОМЕЛЬОБЛИМУЩЕСТВО» РЕАЛИЗОВАЛ НА ТОРГАХ 13 ОБЪЕКТОВ
14:00 09.09.2019
С начала 2019 года на электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи комитет «Гомельоблимущество» организовал 7 электронных торгов. Участие в них приняли 53 претендента, 13 объектов было продано, что на сегодня является лучшим показателем в республике.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в целом 2019 году в Гомельской области запланировано вовлечь в хозяйственный оборот путем продажи с аукционов 227 неиспользуемых объектов государственного имущества, расположенных в Гомельской области, из которых 41 – находится в республиканской собственности.
По состоянию на 1 сентября 2019 года в области было проведено 32 аукциона по продаже объектов республиканской собственности, где было выставлено 72 лота и продано 14 объектов на сумму почти 430 тыс. рублей.
Что касается вовлечения объектов, находящихся в собственности Гомельской области и ее административно-территориальных единиц, то здесь с аукционов в текущем году запланировано продать 186 таких объектов.
К началу осени по данным объектам уже проведен 51 аукцион, на которые было выставлено 294 лота. В результате продано 42 объекта на общую сумму более 1,1 млн рублей.
Как и в предыдущие годы, отмечают в комитете «Гомельоблимущество», среди покупателей наибольшей популярностью пользуются объекты с максимальным понижением цены и за базовую величину. Анализ, проведенный комитетом, показал, что объекты приобретаются для дальнейшего использования под производство, торговлю, административные цели и другие.
Кроме того, сегодня в Гомельской области готовы предложить к приобретению ещё 173 объекта с различными характеристиками: площадью от 50 до 10000 кв. м, коммуникациями и инфраструктурой, месторасположением.
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