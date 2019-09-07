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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ БЕЛОРУСЫ ПРОДАЛИ ПОЧТИ НА 0,5 МЛРД ДОЛЛАРОВ БОЛЬШЕ ВАЛЮТЫ, ЧЕМ КУПИЛИ
13:34 09.09.2019

За восемь месяцев 2019 года белорусы продали на 497,2 млн долларов больше валюты, чем купили.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, с начала года население продало наличную и безналичную валюту на 6,346 млрд долларов в эквиваленте, купило – 5,849 млрд долларов. Чистая продажа инвалюты физлицами составила 1,8 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси в январе-августе продали иностранную валюту на 14,237 млрд долларов в эквиваленте, купили – 13,713 млрд долларов. Нерезиденты Беларуси за восемь месяцев продали валюту на 564,2 млн долларов в эквиваленте, купили – 149,5 млн долларов.
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