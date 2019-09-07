ЭКОНОМИКА РБ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ СОСТОИТСЯ 10 СЕНТЯБРЯ

13:18 09.09.2019 Заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Павел Хрищенович проведет 10 сентября прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, задать интересующие вопросы, касающиеся гражданства, паспортной работы и выезда за границу, можно с 11.00 до 12.00 по телефону (8 017) 218-55-30.