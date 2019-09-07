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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ СОСТОИТСЯ 10 СЕНТЯБРЯ
13:18 09.09.2019

Заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Павел Хрищенович проведет 10 сентября прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, задать интересующие вопросы, касающиеся гражданства, паспортной работы и выезда за границу, можно с 11.00 до 12.00 по телефону (8 017) 218-55-30.
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