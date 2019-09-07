Генеральная прокуратура изучила и направила в суд Ленинского района Минска уголовное дело по обвинению гражданина в хищении денежных средств в особо крупном размере по ч.4 ст.212 Уголовного кодекса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, обвиняемиый с августа 2018 года по 26 февраля 2019 года, находясь на территории России и Беларуси, действуя в группе по предварительному сговору с иными лицами, с использованием принадлежавшей ему компьютерной техники и интернета, а также неправомерно полученных реквизитов банковских платежных карт, похитил 60 тыс. рублей путем введения в компьютерные системы ложной информации – об использовании карточек якобы их законными держателями.

Из полученного дохода гражданин уже возместил 10 тыс. рублей.

После изучения материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласился с правовой квалификацией действий обвиняемого.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.

Ранее примененную к гражданину меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

«К слову, число преступлений в сфере высоких технологий растет из года в год. В связи с этим гражданам важно повысить компьютерную грамотность, а также осведомленность о вызовах в киберпространстве, чтобы не пострадать от противоправных действий. Полезный опрос проводят сотрудники МВД в интернете ()», – отметили в Генпрокуратуре.