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ЭКОНОМИКА РБ
ВРЕМЕННЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ № 942 ОТ УРУЧЬЯ ДО СТАНЦИИ МЕТРО «ВОСТОК» ЗАКРЫЛСЯ
12:32 09.09.2019
С 6 июля 2019 года с целью определения спроса на перевозки по выходным дням в качестве эксперимента сроком на 2 месяца была организована работа временного автобусного маршрута № 942 «ДС Уручье-4 – ст.м. Восток».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», проведенные целодневные изучения пассажиропотока в конце августа 2019 года свидетельствуют лишь о единичных пассажирах, совершающих поездки по данному направлению.
С учетом этого принято решение о закрытии с 7 сентября текущего года автобусного маршрута № 942.
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