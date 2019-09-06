С 6 июля 2019 года с целью определения спроса на перевозки по выходным дням в качестве эксперимента сроком на 2 месяца была организована работа временного автобусного маршрута № 942 «ДС Уручье-4 – ст.м. Восток».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», проведенные целодневные изучения пассажиропотока в конце августа 2019 года свидетельствуют лишь о единичных пассажирах, совершающих поездки по данному направлению.

С учетом этого принято решение о закрытии с 7 сентября текущего года автобусного маршрута № 942.