ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» совместно с Ассоциацией лизингодателей Беларуси 17 сентября проведет бесплатный семинар, посвященный анализу деятельности лизинговых компаний и рисков инвестирования в выпускаемые ими ценные бумаги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, в ходе полуторачасового семинара слушатели получат ответы на интересующие их вопросы, в том числе: в чем состоит бизнес-модель лизинговых компаний, для чего они выпускают облигации, какие источники информации доступны инвесторам для анализа деятельности лизинговых компаний и оценки рисков покупки их облигаций.

Спикеры мероприятия – представители БВФБ, члены Ассоциации лизингодателей Беларуси и Ассоциации участников рынка ценных бумаг. Семинар рассчитан на широкий круг инвесторов, как юридических, так и физических лиц.

За последние четыре года лизинговый портфель белорусских лизинговых организаций вырос более чем в два раза, а объем нового бизнеса белорусских лизинговых организаций в 2018 году по сравнению с 2014-м увеличился в 2,6 раза. Все больше лизинговых организаций обращаются к облигациям как к источнику привлечения финансирования для развития бизнеса.