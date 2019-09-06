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ЭКОНОМИКА РБ


В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ В МОГИЛЕВЕ ВВЕДЕН САМЫЙ КРУПНЫЙ ПО ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ОБЪЕКТ СРЕДИ ВСЕХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА СТРАНЫ
11:30 09.09.2019

Самый крупный по общей площади объект среди всех городов и поселков городского типа страны, кроме Минска, введен в первом полугодии 2019 года в Могилеве. Такие данные содержатся в аналитическом обзоре рынка недвижимости, подготовленном Национальным кадастровым агентством Госкомимущества.

Как сообщили ЭКОПРЕС в Госкомитете по имуществу, общая площадь могилевского гиганта составляет 43,1 тыс. кв. м. Объект недвижимости является многофункциональным.

В здании по улице Первомайской будут размещаться: четырехзвездочный отель, который рассчитан на 135 номеров различных категорий, общей вместимостью до 300 человек, а также SPA-комплексе, конференц-залы (вместимостью до 300 человек), современный фитнес-центр, ресторан европейской кухни, кинотеатр на 5 кинозалов и 550 мест нового поколения, фудкорты, офисы, магазины и паркинг.

Многофункциональный комплекс имеет выгодное местоположение, расположен в самом центре Могилева. В пешеходной доступности от него располагаются Звездная площадь, Горисполком, пешеходная улица Ленинская, стадион Спартак, Центральный Универмаг и многое другое.

Уже известно, какие бренды, рестораны и фудкорты, супермаркеты и магазины, будут размещены в торгово-развлекательной части данного многофункционального комплекса. Часть компаний уже начала функционировать в здании. При проектировании объекта недвижимости также были учтены потребности населения в парковочных местах, именно поэтому почти 10,5 тыс. кв. м отведено помещениям транспортного назначения.

Более подробную и актуальную информацию о рынке недвижимости регионов в 1 полугодии 2019 года можно узнать в аналитическом обзоре недвижимости НКА (http://analytics.nca.by/?fbclid=IwAR1Z9n3ZcblI6OXzWiMPV1Fgr-znc_Zl740HTfU_R2hBJKl64Cy6PSvT3EU#Afisha-title).
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