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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ РАЗРАБОТАЛ НОВУЮ МОДЕЛЬ КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ
10:50 09.09.2019

Семейство карьерных самосвалов под маркой «БЕЛАЗ» серии 7558 пополнилось новой моделью БЕЛАЗ-7558F. Самосвалы данной серии отмечены в истории создания карьерной техники как первые в мире 90-тонники, получившие электромеханическую трансмиссию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», 90-тонные «БЕЛАЗы» с электромеханической трансмиссией стремительно ворвались на рынок горнодобывающей отрасли и достаточно быстро завоевали популярность благодаря сочетанию инновационных технических решений, хороших потребительских качеств и доступной политике цен.

Горняки неоднократно отмечали, что 90-тонные самосвалы «БЕЛАЗ» с электромеханической трансмиссией надежны и тяговиты: на подъемах при уклоне до 20% электродвигатели позволяют работать всей трансмиссии без пробуксовок, а электродинамическое торможение в генераторном режиме на спусках обеспечивает противоскольжение колес.

Сегодня на заводском полигоне проходит испытания самосвал БЕЛАЗ-7558F, который пополнит серию 7558 белазовских карьерных самосвалов.

Самосвал оснащен двигателем Cummins QST 30-C мощностью 1200 лошадиных сил и трансмиссией переменного тока нового поколения General Electric, что позволяет реализовывать функции противоюзовой и противобуксовочной систем, системы стабилизации скорости на спуске, автоматического ограничения скорости, системы контроля и диагностики и обеспечивает оптимальную тягу на уклонах в условиях эксплуатации.

Серьезные нагрузки, которые получает машина в процессе перевозок, компенсируются надежной рамой самосвала, выполненной с применением литых элементов в местах наибольших напряжений. Высокая надежность несущих элементов самосвала (рама, ведущий мост, передняя ось) обеспечивается современными конструкторскими решениями, подтвержденными расчетами на всех этапах проектирования, и испытаниями после производства самосвала.

Современный интерьер кабины разработан для комфортной работы водителя и позволяет эффективно управлять самосвалом. Низкий уровень шума в кабине достигается за счет улучшенных обивочных и изоляционных материалов. Рабочее место водителя спроектировано с учетом современных требований безопасности, эргономики и ортопедии, что в совокупности с высокой плавностью хода самосвала снизит утомляемость водителя во время его работы. Климат в салоне поддерживает отопительно-кондиционерный блок для обогрева зимой и охлаждения летом. За функциональность и удобство управления самосвалом отвечает информационный ЖК-дисплей, на который выводится основная информация о работе машины.
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