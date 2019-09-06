Рынок жилой недвижимости Гродно полностью восстановился после продолжительного спада. Анализ данных из Единого государственного регистра недвижимого имущества за летние месяцы демонстрирует однозначный рост вторичного рынка 1, 2, 3-комнатных квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕС в Госкомитете по имуществу, увеличилось количество сделок, существенно выросли цены. В частности, цены на однокомнатные квартиры, впервые за год наблюдений, в июле достигли отметки в 700 долларов за м2.

Стоимость 2-, 3 - комнатных квартир также демонстрирует устойчивый рост на 20-40 долл. за метр, по сравнению с показателями зимних и весенних месяцев.

Количество сделок с квартирами в июле и августе восстановилось до аналогичных значений прошлого лета. Ежемесячно агентство по государственной регистрации и земельному кадастру фиксирует около 180 сделок.

Следует обратить внимание на то, что рост цен на квартиры обеспечен именно операциями на вторичном рынке жилья. С начала года очевидна тенденция сокращения объемов сделок на первичном рынке и компенсация за счет вторичного.

Основными факторами, развернувшими ситуацию на рынке, являются сокращение ставки рефинансирования Национального Банка и соответствующее снижение кредитных ставок, а также небольшой, но постепенный рост номинальной заработной платы в стране.

Самыми дешевыми однокомнатными квартирами, проданными этим летом в Гродно, стали 1-комнатная квартира в блокированном жилом доме на улице Пролетарской, а также квартира «хрущевской» планировки, расположенная в доме на улице Калиновского, проданные за 12 300 и 15 000 долларов соответственно (в эквиваленте). Самая дорогая однокомнатная квартира продана в августе за сумму, эквивалентную 40000 долларов и расположена в доме монолитной конструкции на улице Дзержинского.

Сделки с 2-комнатными квартирами составляют наиболее многочисленную часть рынка. Тенденции роста рынка здесь прослеживаются наиболее отчетливо. Самая дешевая двухкомнатная квартира, проданная летом- квартира в блокированном жилом доме, расположенная на улице Железнодорожной. Сумма сделки эквивалентна 16 800 долларам США. Самая дорогая двухкомнатная квартира продана в июле и расположена в историческом центре города, на улице Советской. Сумма сделки составила 58 000 долларов США в эквиваленте.

Самая дешевая трехкомнатная квартира, проданная этим летом за сумму, эквивалентную 22000 долларов США, расположена на улице Соломовой. Площадь квартиры составляет 49 м2.

Самой дорогой трехкомнатной квартирой лета стала квартира в современном доме на улице Пушкина, площадью 80 м2, проданная за 71 500 долларов США в эквиваленте.

Рынок четырехкомнатных квартир характеризуется минимальным количеством сделок, проинформировали в Гродненском агентстве по госрегистрациии земельному кадастру. Средние цены за м2 колебались в течение летних месяцев вокруг отметки в 520 долларов.

Летом в Гродно совершено несколько сделок с квартирами свободной планировки. Средние цены составили до 900 долларов за 1 м2.

Подводя итоги, можно однозначно утверждать, что зимнюю рецессию рынок жилья в Гродно уже преодолел. Рост цен состоялся, для возврата рынка к предыдущим значениям потребуются либо весомые негативные макроэкономические факторы, либо активность местных застройщиков с конкурентными вторичному рынку предложениями.