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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОМВОЕНПРОМ И ИНСТИТУТ ФИЗИКИ НАН БЕЛАРУСИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И РАЗРАБОТКАХ ДЛЯ ОБОРОННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
09:41 09.09.2019
Госкомвоенпром и Институт физики НАН Беларуси подтвердили заинтересованность в проведении научных исследований и разработок, востребованных в оборонном секторе экономики. Это было отмечено во время посещения 6 сентября председателем Госкомвоенпрома Романом Головченко ГНУ «Институт физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в ходе посещения Роман Головченко и ряд директоров предприятий, входящих в систему ведомства, ознакомились с исследовательской и лабораторной базой института, а также возможностями и определенными наработками научной организации по ряду направлений деятельности.
Одной из главных задач, решаемых сегодня Госкомвоенпромом, стало создание условий для эффективного использования научных знаний в целях развития высокотехнологичного оборонного сектора экономики. На встрече Председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко с директором Института физики Максимом Богдановичем как раз и обсуждались вопросы участия института в выполнении научных исследований и разработок новых систем и устройств оптики, лазерной физики, опто-, микро- и радиоэлектроники для специального применения. Стороны подтвердили заинтересованность в организации дальнейшего взаимодействия и наметили точки соприкосновения по ряду перспективных проектов.
Между Госкомвоенпромом и Институтом физики уже есть успешный опыт взаимодействия по выполнению научных исследований и разработок в рамках выполнения Государственной программы специального производства на 2011-2016 годы, а также государственной программы научных исследований «Фотоника, опто- и микроэлектроника» на 2016-2020 годы.
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