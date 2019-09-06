|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МНОГОДЕТНЫМ И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ В РАЗМЕРЕ 17,4 МЛН РУБЛЕЙ
09:30 09.09.2019
С 1 июня по 2 сентября 2019 г. многодетным, малообеспеченным семьям и семьям из числа иных социально уязвимых категорий на подготовку детей к новому учебному году оказана помощь в размере 17,4 млн. руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, за счет государственных средств помощь оказана на сумму 12,7 млн. рублей, предприятиями и организациями по месту работы родителей – на сумму 4,4 млн. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2019
Курсы в банках
на 09.09.2019
Конвертация в банках
на 09.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте