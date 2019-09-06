ЭКОНОМИКА РБ

МНОГОДЕТНЫМ И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ В РАЗМЕРЕ 17,4 МЛН РУБЛЕЙ

09:30 09.09.2019 С 1 июня по 2 сентября 2019 г. многодетным, малообеспеченным семьям и семьям из числа иных социально уязвимых категорий на подготовку детей к новому учебному году оказана помощь в размере 17,4 млн. руб. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, за счет государственных средств помощь оказана на сумму 12,7 млн. рублей, предприятиями и организациями по месту работы родителей – на сумму 4,4 млн. рублей.