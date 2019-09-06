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ЭКОНОМИКА РБ


УСЛОВИЯ, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СРОКИ ПЕРЕХОДА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ УПАКОВКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНЫ В БЕЛАРУСИ ДО 10 ОКТЯБРЯ
16:09 06.09.2019

В соответствии с распоряжением пемьер-министра № 360р от 5 сентября 2019 г. создана межведомственная рабочая группа по изучению вопросов обращения полимерной и неперерабатываемой упаковки и подготовке предложений о поэтапном сокращении использования такой упаковки с ее замещением экологически безопасной упаковкой.

В состав рабочей группы вошли: премьер-министр Сергей Румас (председатель группы), председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, министр здравоохранения Владимир Караник, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович и др.

Документом определен план внесения в Совет министров предложений о решении вопросов обращения полимерной и неперерабатываемой упаковки.

В частности, планом предусмотрено в срок до 21 сентября 2019 г. осуществить анализ мирового опыта по введению ограничений на внутреннее обращение полимерной и неперерабатываемой упаковки, пластиковой одноразовой посуды, а также подготовить предложения о совершенствовании технического регулирования (разработка, корректировка технических нормативных правовых актов) в сфере производства и использования полимерной упаковки и пластиковой одноразовой посуды, в том числе из неперерабатываемых материалов.

Предложения об исключении использования на объектах общественного питания пластиковой одноразовой посуды в зависимости от формата объекта (стационарный, нестационарный) и наличие подключения к инженерным сетям (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение) должны быть подготовлены до 28 сентября 2019 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, условия, основные этапы и сроки перехода на использование экологически безопасной упаковки межведомственной рабочей группе поручено определить до 10 октября 2019 г.
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