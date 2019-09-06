Группа компаний «ЗОВ» готовится к открытию собственного торгово-выставочного центра в Гродно. Свои двери он распахнет 20 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», торгово-выставочный центр «ЗОВ» площадью 1000 кв. м разместился на ул. Дзержинского, 110.

Центр представляет собой своего рода первую в истории домашнюю выставку фабрики «ЗОВ», на которой представлены последние разработки 2019 года и лучшие мебельные решения, созданные для презентаций на крупнейших международных выставках.

Все выставочные образцы оснащены новинками фурнитуры и аксессуаров от ведущих итальянских, немецких и австрийских производителей: Blum, Hettich, Vauth-Sagel, Giusti, Schuco, Roberto Marella, Volpato и встраиваемой бытовой техникой от надежных и всемирно известных производителей: Kupersberg, Bosch, Siemens, Elica, AEG, Electrolux, Jetair. Также тут будет представлено новое направление «Гардеробные системы и комнаты».

В программе мероприятия, которое состоится 20 сентября, бесплатные консультации опытных дизайнеров и прорисовка дизайн-проекта, фуршет, розыгрыши подарков и море позитивных эмоций.

В день открытия магазина – 20 сентября, а также 21 и 22 сентября, будут действовать специальные условия, скидка на кухню – 45%.