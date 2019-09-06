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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКС-НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНЗДРАВА ОБВИНЯЕТСЯ ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
15:09 06.09.2019

Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении бывшего начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, обвиняемая с декабря 2009 года по 15 мая 2018 года неоднократно принимала от представителей коммерческих структур материальные ценности, приобретала выгоды имущественного характера.

Взятки передавались ей за содействие в организации государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств, поставляемых в Беларусь, а также выдачу Минздравом разрешений на их реализацию.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч.2 и ч.3 ст.430 Уголовного кодекса.

После изучения материалов уголовного дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и всестороннем исследовании обстоятельств преступлений, согласились с правовой квалификацией содеянного.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.

Ранее примененную к обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.
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