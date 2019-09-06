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ЭКОНОМИКА РБ


НОВОЕ ЗДАНИЕ РИКК БГУ ОТКРОЕТСЯ В МИНСКЕ
14:52 06.09.2019

Открытие нового здания Республиканского института китаеведения имени Конфуция (РИКК) БГУ состоится 9 сентября (ул. Революционная, 11).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, четырехэтажное здание площадью 3600 квадратных метров в историческом центре Минска капитально отремонтировано и оснащено инновационным оборудованием. На первом этаже расположены служебные, технические и подсобные помещения. Здесь находятся универсальный зал для мероприятий и малый конференц-зал. Они предназначены для проведения форумов, мероприятий республиканского и международного уровня. Зал рассчитан на 100 человек и оборудован современной аудио- и видеотехникой, среди которой высококачественная видеостена. Это несколько экранов, собранных в один большой и способных демонстрировать единую картинку высокого разрешения. Видеостена будет использоваться для просмотра фильмов, презентаций, сеансов аудио- и видеосвязи. Также для универсального зала закуплена система синхронного перевода, которая позволяет работать с четырьмя языками. Синхронисты будут располагаться в двух кабинах с повышенной звукоизоляцией.

Второй этаж здания занимают администрация института и несколько лингафонных кабинетов, на третьем и четвертом – расположено около 20 аудиторий. Учебные классы вмещают от 12 до 40 человек и оборудованы мультибордами, проекторами, телевизорами, маркерными досками.

Лингафонные кабинеты оснащены высококлассными компьютерами и наушниками. На компьютерах установлены специальные программы для изучения китайского языка NIBELUNG и Lingvo, которые облегчают работу преподавателей с учащимися.

В планах института создание уникальной библиотеки Китая и открытие магазина китайской книги. Предполагается, что данные условия будут содействовать дальнейшей эффективной деятельности РИКК и помогут стать институту ведущим в Беларуси образовательно-культурным, научно-исследовательским и информационно-аналитическим центром китаеведения.

Открытие нового здания РИКК пройдет в рамках Европейского форума институтов Конфуция, который пройдет 9-10 сентября в БГУ.
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