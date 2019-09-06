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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАПАДНЫЙ ОБХОД БРЕСТА СНИЗИТ НАГРУЗКУ НА ЦЕНТР ГОРОДА И СТАНЕТ ВАЖНЫМ АСПЕКТОМ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА – ЛУКАШЕНКО
14:27 06.09.2019

Западный обход Бреста не только снизит нагрузку на центр города, избавит его жителей и гостей от пробок, но и станет важным аспектом в развитии экономического и туристического потенциала региона и всей страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия обхода в рамках поездки 6 сентября в Брест.

«Это не просто дорога. Это здоровье жителей Бреста. Мы убираем огромные потоки транспортных средств из города и направляем их в обход. Вы не только выполнили поручение, а сдержали свое слово – построили путепровод, который связал берега реки Мухавец, погранпереходы «Варшавский мост» и «Козловичи», - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он подчеркнул, что этот уникальный объект был построен с опережением на два месяца.

«Решение о возведении этого объекта было правильным, своевременным. Если честно, то мы запоздали со строительством этого объекта. Брест является приграничным транзитным городом, его железнодорожный узел – одним из звеньев нового Шелкового пути», - сказал А. Лукашенко.

Он обратил внимание на большое значение страны для международного транзита грузов.

«Брест был, есть и будет транзитным городом, но люди от этого страдать не должны», - подчеркнул Лукашенко.

Он особо отметил, что развязку спроектировали и построили брестские специалисты. Это свидетельствует о наличии в стране необходимых компетенций, а услуги белорусских строителей востребованы и за рубежом, в том числе в Украине.

«Реализация проекта стала показательным примером эффективного использования времени и ресурсов, умения властей работать с населением. Очень хорошо, что вы никого не обидели. Вы создали инфраструктурный объект высочайшего уровня в сжатые сроки и значительно улучшили жизнь брестчан», - сказал А. Лукашенко.
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