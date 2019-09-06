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ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКАЯ ТАМОЖНЯ ПРОВЕДЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ О ТОВАРАХ
13:54 06.09.2019

Витебская таможня с 12 сентября по 11 ноября в РПТО «Бигосово-1» проведет эксперимент по представлению физическими лицами в электронном виде предварительных сведений о товарах и (или) транспортных средствах (ЭПИ) при въезде на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, представление ЭПИ позволяет физлицам заявить о перемещаемых товарах и (или) транспортных средствах до фактического пересечения ими таможенной границы, что позволит сократить время заполнения таможенных документов при совершении таможенных операций и ускорит процесс прохождения границы.

Заинтересованное лицо, имеющее намерение переместить через таможенную границу товар и (или) транспортное средство, подлежащие таможенному декларированию, может заранее заполнить пассажирскую таможенную декларацию (ПТД) в электронном виде в разделе «Электронная таможня» - «Предварительное электронное представление сведений физическими лицами» официального сайта Государственного таможенного комитета Беларуси www.customs.gov.by.

Предварительная информация в электронном виде может быть направлена с мобильных телефонов на платформе Android и iOS при использовании браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox.

После заполнения ПТД в электронном виде заинтересованному лицу будет предложен уникальный идентификационный номер, сведения о котором подлежат представлению должностному лицу таможни в РПТО «Бигосово-1» при ввозе товара и (или) транспортного средства.

При этом заполнение ПТД на бумажном носителе не требуется. Заполненная в электронном виде ПТД может быть распечатана самим физическим лицом в двух экземплярах либо она будет распечатана должностным лицом таможенного органа в пункте пропуска и представлена физическому лицу на подпись.

Товары и (или) транспортные средства, в отношении которых в представлены предварительные сведения в электронном виде, будут оформляться в пункте пропуска на первой полосе въезда в Беларусь в первоочередном порядке.
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