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ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ «ГОМЕЛЬОБЛИМУЩЕСТВО» ПЛАНИРУЕТ ПРОДАТЬ НА АУКЦИОНАХ В СЕНТЯБРЕ РЯД ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
13:38 06.09.2019

Комитет «Гомельоблимущество» планирует продать на аукционах в сентябре ряд объектов недвижимости.

Как сообщает сайт Гомельского облисполкома, 17 сентября состоится аукцион, на котором предлагается приобрести изолированное помещение (гараж) общей площадью 67,8 кв. м в Калинковичах (ул. Заводская, 4).

В этот же день еще 3 объекта недвижимости выставлены на торги по начальной цене продажи от 1 до 6 базовых величин: в г.п. Копаткевичи Петриковского района по начальной цене в 25,50 рублей продается изолированное помещение (помещение здравоохранения) общей площадью 294,1 кв. м; в Жлобинском районе, Староруднянский с/с, с начальной ценой - 153 рубля (6 базовых величин) на торги выставлен комплекс объектов недвижимости общей площадью около 500 кв. м, а также всего за 76,50 рублей (3 базовые величины) выставлено на аукцион двухэтажное здание Октябрьского РОВД площадью более 1 тыс. кв. м в г.п. Октябрьский (ул. Советская, 1А).

Однако стоит отметить, что, приобретая объекты недвижимости за символическую цену, необходимо выполнить обязательные условия: осуществлять на приобретенном объекте недвижимости предпринимательскую деятельность в течение 3-х лет с момента подписания договора купли-продажи.

24 сентября комитет «Гомельоблимущество» предлагает потенциальным покупателям объекты недвижимости в Речицком и Хойникском районах.

В Речице (ул. Нефтяников, 84) продается здание пожарного депо общей площадью 242,6 кв. м. Начальная цена лота составляет 69,1 тыс. рублей. В Хойникском районе, в аг. Судково – здание столовой, общей площадью 276,9 кв. м. Начальная цена – 9,4 тыс. рублей.

26 сентября на торги выставлен достаточно интересный объект – 7-этажное здание мельницы в Буда-Кошелевском районе площадью более 7,8 тыс. кв. м, который можно использовать для складских, производственных и торговых целей. В состав лота также входит и 582 единицы оборудования. Начальная цена предмета аукциона – 590 базовых величин (15 тыс. рублей)

Также в Речицком районе, ст. Якимовка продается изолированное помещение, расположенное в деревянном, одноэтажном жилом доме, площадью 48,7 кв. м, по начальной цене продажи – 10,7 тыс. рублей.
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