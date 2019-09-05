Госкомвоенпром проведет осенью текущего года ряд мероприятий с потенциальными заказчиками, в рамках которых будут представлены возможности предприятий ВПК и разработки перспективных видов вооружения и военной техники. Об этом сообщил 3 сентября на заседании коллегии председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

Он подчеркнул, что перед директорским корпусом стоит задача качественно и в полном объеме завершить выполнение мероприятий Программы, создать базовые условия для выполнения основных мероприятий по разработке основных планирующих документов на ближайшую перспективу – Концепции военно-технической политики государства (на период до 2030 года) и Стратегии развития Государственного военно-промышленного комитета и оборонного сектора экономики на очередной период до 2030 года.

На коллегии было отмечена необходимость четкой взаимоувязаннности планирующих документов развития Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики с программными документами в области строительства и развития Вооруженных Сил и военной организации государства в целом.

Опыт предыдущих лет свидетельствует, что любые планы не могут быть реализованы без тесного взаимодействия организаций-изготовителей с заказчиком в лице Министерства обороны либо другого силового ведомства.

«В этом вопросе нужно проявлять наступательность и активность, более принципиально отстаивать свою позицию, выходить с максимально насыщенными предложениями», - подчеркнул Р. Головченко.

По словам начальника управления развития ВВСТ Андрей Регини, итоги 2018 года и первого полугодия 2019 г. показывают, что к 2020 году в основном ожидается завершение реализуемых в рамках Программы проектов. Деятельность Госкомвоенпрома как государственного заказчика по наиболее важным разработкам систем и комплексов вооружения и военной техники связана с определенными результатами. В части касающейся разработки новых изделий и их серийного производства было отмечено, что наиболее результативно сработали предприятия, занимающиеся разработками в тесной связке с заказчиками, потенциальными потребителями продукции: ОАО «ВОЛАТАВТО», ОАО «АГАТ-системы управления», ОАО «КБ РАДАР», ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей». Особенно это характерно для тех проектов, которые имеют внутренний и экспортный потенциал.

На заседании были определены приоритетные задачи в IV квартале 2019 г. и в 2020 году при реализации мероприятий Программы, в том числе завершение опытно-конструкторской работы (далее - ОКР) по модернизации РСЗО «Ураган», продолжение работ по созданию легкого многоцелевого гранатометного комплекса с тандемной многоцелевой гранатой, адаптация имеющихся в Вооруженных Силах авиационных средств поражения для использования ударными беспилотными летательными аппаратами и создание малоразмерных боеприпасов отечественной разработки, завершение ОКР по созданию РЛС «Восток-3Д» и «Родник», участие в разработке облика АСУ Вооруженных сил и ряд других.