В Минской и Гродненской областях на данный момент закладывают плантации грецкого ореха и фундука. Об этом рассказала на пресс-конференции заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович.

«В целях импортозамещения крестьянские (фермерские) хозяйства совместно с научными организациями закладывают плантации фундука и грецкого ореха для последующего изучения в промышленных условиях Беларуси. Так, в Минской и Гродненской областях фундук заложен на площади около 60 га, грецкий орех — порядка 22 га», - отметила Татьяна Карбанович, которую цитирует портал mlyn.by.

Представитель Минсельхозпрода также рассказала об урожае бахчевых культур, выращиванием которых активно занимается не только население, но и сельскохозяйственные предприятия.

«В этом году планируется собрать около 450 тонн бахчевых культур. Посадки сосредоточены в Минской, Гродненской, Гомельской и Брестской областях. По данным на 3 сентября, собрано порядка 130 тонн арбузов, - отметила Татьяна Карбанович. - Ягода реализуется через систему Белкоопсоюза. В настоящее время отпускная цена за 1 кг арбузов составляет 40-60 копеек».