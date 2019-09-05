В рамках сотрудничества Европейского союза и Беларуси по вопросам охраны окружающей среды, одним из приоритетных проектов является «Поддержка эффективного мониторинга выбросов в атмосферный воздух и радиационного мониторинга, совершенствование управления окружающей средой в Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Группе компаний 1AK-GROUP, из 156 предприятий десяти промышленных секторов Беларуси по результатам отбора для участия в проекте выбрано 6 производств. Основным критерием отбора стало наличие систем управления охраной окружающей среды наиболее близких к стандартам ЕС. Одним из предприятий, прошедших отбор в проект, стало ООО «Белинвестторг-Сплав».

В рамках проекта на каждом предприятии пройдет процедура анализа действующих природоохранных разрешений, в особенности методологии, используемой для теоретической оценки выбросов с целью проверки их актуальности и эффективности в современных условиях.

После проведения анализа участники проекта станут пилотными предприятиями Беларуси, для каждого из которых будет разработано комплексное природоохранное разрешение согласно процедурам выдачи природоохранных разрешений Евросоюза.

Для достижения эффективного результата сотрудничества, участники проекта посетят три выбранных природоохранных агентства государств-членов ЕС и соответствующие промышленные предприятия для сравнения, сопоставления и дальнейшего улучшения системы комплексных природоохранных разрешений в Беларуси.

Проект реализуется до мая 2021 с целью способствования улучшения качества воздуха в Беларуси и приближения его к лучшим европейским стандартам и практикам.

По завершении проекта ожидается:

приведение законодательства по управлению качеством воздуха и мониторингу в соответствие с законодательством ЕС,

усовершенствование сети мониторинга качества воздуха и радиационного мониторинга Беларуси, а также соответствующих систем управления данными согласно Общей системе экологической информации,

включение разрешения на выбросы в атмосферу в единую систему природоохранных разрешений согласно Директиве ЕС о промышленных выбросах,

разработка и внедрение передовых методов проведения инвентаризации выбросов и экологического управления согласно Киевскому протоколу о регистре выбросов и переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, принятой в июне 1998 года в Орхусе (Дания).