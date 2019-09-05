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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ БИЗНЕС ВНЕС В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 256,5 МЛН РУБЛЕЙ
10:39 06.09.2019
В Витебской области к субъектам малого предпринимательства по состоянию на 1 августа 2019 года относится 30914 субъектов хозяйствования, в том числе 22342 индивидуальных предпринимателя и 8572 юридических лица.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Витебской области, за январь-июль 2019 года данной категорией плательщиков уплачено в бюджет 256,5 млн. рублей, что составляет около 25% бюджета Витебской области.
Поступления от юридических лиц составили 227,6 млн. рублей, от индивидуальных предпринимателей –28,9 млн. рублей.
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