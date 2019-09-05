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ЭКОНОМИКА РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА АВГУСТ ВЫРОСЛИ НА 3%
09:46 06.09.2019
Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2019 года, по предварительным данным, составили 8891 млн долларов США (в эквиваленте).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка, за август 2019 года золотовалютные резервы выросли на 263,1 млн долларов США (на 3%) после роста в июле 2019 года на 337,2 млн долларов США (на 4,1%).
В августе 2019 года правительством и Национальным банком Беларуси исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 550 млн долларов США.
Увеличению уровня золотовалютных резервов в августе способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступление средств от продажи Министерством финансов и Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, увеличение стоимости монетарного золота и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов США
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