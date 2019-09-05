ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА АВГУСТ ВЫРОСЛИ НА 3%
09:46 06.09.2019

Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2019 года, по предварительным данным, составили 8891 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка, за август 2019 года золотовалютные резервы выросли на 263,1 млн долларов США (на 3%) после роста в июле 2019 года на 337,2 млн долларов США (на 4,1%).

В августе 2019 года правительством и Национальным банком Беларуси исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 550 млн долларов США.

Увеличению уровня золотовалютных резервов в августе способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступление средств от продажи Министерством финансов и Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, увеличение стоимости монетарного золота и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов США
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.09.2019
валюта курс
EUR 2.3293
USD 2.1105
RUB 3.1958
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3293 +0.0022
USD 2.1105 -0.0056
RUB 3.1958 +0.0113
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3260 2.3340
USD 2.1070 2.1120
RUB 3.1860 3.1950
подробнее

Конвертация в банках
на 06.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1040 1.1080
EUR/RUB 72.7000 73.4000
USD/RUB 65.9000 66.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте