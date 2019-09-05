Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2019 года, по предварительным данным, составили 8891 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка, за август 2019 года золотовалютные резервы выросли на 263,1 млн долларов США (на 3%) после роста в июле 2019 года на 337,2 млн долларов США (на 4,1%).

В августе 2019 года правительством и Национальным банком Беларуси исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 550 млн долларов США.

Увеличению уровня золотовалютных резервов в августе способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступление средств от продажи Министерством финансов и Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, увеличение стоимости монетарного золота и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов США