Для столичных автобусов по пригородным маршрутам №212, №244 в направлении ДС «Славинского» с 17 сентября учреждается остановочный пункт «ст.м. Московская» по просп. Независимости в сторону ул. Филимонова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», это сделано в целях улучшения транспортного обслуживания.