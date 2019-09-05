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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПРОСПЕКТЕ НЕЗАВИСИМОСТИ СТОЛИЦЫ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ОСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ №212 И №244
09:40 06.09.2019
Для столичных автобусов по пригородным маршрутам №212, №244 в направлении ДС «Славинского» с 17 сентября учреждается остановочный пункт «ст.м. Московская» по просп. Независимости в сторону ул. Филимонова.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», это сделано в целях улучшения транспортного обслуживания.
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