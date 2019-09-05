ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ КОСМЕТИКИ

17:56 05.09.2019 К числу резидентов свободной экономической зоны «Минск» 5 сентября присоединилась еще одна компания. Это 11-й резидент в 2019 году. Как сообщает сайт СЭЗ, общество с ограниченной ответственностью «ЛЕАНГРУПП ПЛАСТ» планирует реализовать инвестиционный проект «Организация в СЭЗ «Минск» литьевого производства комплектующих для упаковки косметической продукции». Планируемые к выпуску виды продукции будут использованы для укупорки ламинатных и экструзионных туб, применяемых в качестве упаковки для косметических средств, средств личной гигиены и по уходу за полостью рта, продуктов питания, репеллентов, товаров бытовой химии, а также фармацевтической продукции.