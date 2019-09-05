В последний месяц лета, в августе, активность на рынке долгосрочной аренды жилья вышла на свой пиковый уровень.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, на фоне стартующего в учреждениях образования учебного года спрос на аренду квартир в Минске вырос до максимального уровня за последние 12 месяцев. По сравнению с июлем количество запросов по поиску съемного жилья увеличилось на 4,9%. С наступлением осени общая активность пойдет на спад.

Если судить по спросу, то ажиотаж нынешним летом не дотянул до показателей 2013 и 2018 годов.

Количество свободных квартир росло на протяжении года, но в августе из-за наплыва студентов, начало закономерно сокращаться (-4,2%). Больше всего поредел сегмент 2-комнатных квартир (-5,2%), свободных «однушек» на рынке стало меньше на 4,9%.

Динамика цен на аренду квартир ожидаемо оказалась положительной. За последний год аренда жилья в белорусской столице подорожала на 7−11% в зависимости от типа квартир.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $277 (рост к июлю на 3,4%); 2-комнатные квартиры — $361 (рост на 2,6%); 3-комнатные квартиры — $451 (рост на 4,2%).

На фоне сезонного роста спроса выросла инвестиционная привлекательность аренды. По итогам августа средняя доходность от сдачи в аренду квартир в Минске составляла 6,22%. Это самое высокое значение с конца 2014 года.

На данный момент доходность от сдачи в аренду квартир в два раза превышает лучшую доходность от депозитов в валюте.