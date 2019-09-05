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ЭКОНОМИКА РБ
НОВИНКИ БЕЛОРУССКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ В ТУРЦИИ
16:21 05.09.2019
Белорусская экспозиция Belarus. The Taste of Nature начала работу на международной выставке продуктов питания, напитков и технологий пищевой промышленности CNR FOOD ISTANBUL, котороая проходит 4-7 сентября в Стамбуле (Турция).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в УП «Белинтерэкспо», Belarus. The Taste of Nature представлена на выставке CNR FOOD ISTANBUL впервые. Кондитерские, хлебобулочные, крупяные и макаронные изделия демонстрируют ОАО «Красный пищевик» и ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов». Среди новинок – мармелад POLZA™ со вкусом сельдерея, кукурузы, тыквы и моркови, макароны для детей Pasta Kid`s.
В рамках выставки руководители белорусских компаний наряду с представителями бизнеса из Бангладеш, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции, Ирака и других стран приняли участие в B2B мероприятии по налаживанию деловых связей. 6 сентября запланировано посещение одного из крупнейших предприятий в Турции по производству ингредиентов для хлебопекарной и мукомольной промышленности.
Экспозиция Belarus. The Taste of Nature организована выставочным унитарным предприятием «Белинтерэкспо» БелТПП при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, посольства Беларуси в Турции.
На выставке представлено более 2000 брендов из 18 стран, в числе которых Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Индия, Испания, Италия, Китай, Туркменистан, Узбекистан. Ожидается, что выставку посетят более 50000 человек.
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