ЭКОНОМИКА РБ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА КОНДИТЕРОВ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОСТОИТСЯ 19-20 СЕНТЯБРЯ

15:36 05.09.2019 Министерство сельского хозяйства и продовольствия на базе ОАО «Гроднохлебпром» 19-20 сентября проведет Республиканский конкурс профессионального мастерства кондитеров хлебопекарной промышленности. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в конкурсе примут участие лучшие кондитеры хлебопекарных организаций республики. Участники конкурса должны изготовить в присутствии жюри арт-композицию из кондитерского сырья и пряник сувенирный с начинкой на тему «Год малой Родины».