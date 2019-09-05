Минская область по-прежнему лидирует по количеству сверхнормативных жилых домов (на 22.07.2019 с превышением сроков строительства возводились 7 жилых домов и 3 общежития, еще 13 объектов жилищного строительства находятся на грани срыва сроков). Это отмечено на заседании коллегии Комитета государственного контроля Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, превысили нормативный срок строительства: ГП «УКС Минского облисполкома» при возведении многоквартирного жилого дома в микрорайоне «Родники» Дзержинска, а также трех общежитий для медицинских работников в Минском районе; ГП «УКС Борисовского района» – многоквартирного жилого дома в Борисове; ГП «УКС Узденского района» – многоквартирного жилого дома в Узде.

По 11 из 13 объектов жилищного строительства, которые находятся в зоне риска перехода в категорию сверхнормативного строительства, заказчиками строительства выступают УКСы (3 объекта в Борисовском, 2 – в Любанском, по одному – в Клецком, Минском, Мядельском, Несвижском, Пуховичском, Столбцовском районах).

Не на должном уровне ведется работа по развитию городов-спутников с одновременным созданием там соответствующей инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, а также по строительству арендного жилья и жилья для многодетных семей. Например, в городе-спутнике Руденске в первом полугодии т. г. введено в эксплуатацию только 407 кв. м (3 квартиры) жилья, или 6,7% от задания на 2019 год. Кроме того, за январь-июнь 2019 г. не освоено финансирование, предусмотренное инвестиционной программой Минской области на 2019 год (порядка 400 тыс. руб.), для строительства объекта «Больница в г. Заславле Минского района на 206 коек, филиал № 2».

Коллегия КГК Минской области отметила недостаточные темпы строительства арендного жилья и жилья для многодетных семей. На 30 июня 2019 года в Минской области введено 2,2 тыс. м2 арендного жилья (20,9% от доведенного задания на 2019 год) и 392 квартиры для многодетных семей (18,6%). Не задействованы механизмы стимулирования строительства жилья организациями различной формы собственности для своих работников и возможность возведения индивидуального жилья по госзаказу, в том числе путем комплексной застройки земельных участков одним застройщиком, имеющим производственные мощности.

Коллегия отметила ряд негативных факторов, наметившихся в строительной отрасли региона, в том числе снижение объемов подрядных работ и вложенных инвестиций, ненадлежащее продвижение строительных услуг на внешних рынках, неэффективная работа районных строительных передвижных механизированных колонн, наличие значительных сумм просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей, сокращение численности работников.

На заседании также обсуждены проблемные вопросы, связанные со строительством инженерных сетей и транспортных объектов в районах индивидуального жилищного строительства.