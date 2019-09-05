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ЭКОНОМИКА РБ


В СЕНТЯБРЕ РУКОВОДСТВО ИМНС ПО ЛИДСКОМУ РАЙОНУ ПРОВЕДЕТ СЕРИЮ ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН
13:56 05.09.2019

Руководство инспекции МНС по Лидскому району проведет серию выездных личных приемов граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, 10 сентября с 10.00 до 12.00 заместитель начальника ИМНС по Лидскому району Вера Белоокая проведет выездной личный прием граждан в ОАО «Лидский комбинат бытовых услуг» (ул. Советская, д. 23, корп. А).

13 сентября с 10.00 до 12.00 первый заместитель начальника ИМНС по Лидскому району Наталия Гурендо проведет выездной личный прием граждан в ГП «Лидакиновидеосеть» (ул. Ленинская, 11).

18 сентября с 10.00 до 12.00 заместитель начальника инспекции - начальник управления по работе с плательщиками по Ивьевскому району ИМНС по Лидскому району Анна Ринкевич проведет выездной личный прием граждан в ОАО «Ивьевская сельхозтехника» (Ивьевский район, д. Липнишки, ул. Виленская, 14).

19 сентября с 10.00 до 12.00 заместитель начальника инспекции - начальник управления по работе с плательщиками по Вороновскому району ИМНС по Лидскому району Андрей Актунович проведет выездной личный прием граждан в УО «Вороновский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства» (г.п. Вороново, ул. Советская, 4).
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