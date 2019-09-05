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ЭКОНОМИКА РБ
НОВОЕ КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В Д. КОРОЛЕВО ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ ГОДОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ ТЭР НА 600 ТОНН У.Т.
13:42 05.09.2019
В д. Королево Узденского района Минской области в августе 2019 г. введено в эксплуатацию котельное оборудование мощностью 2 МВт, работающее на местных топливно-энергетических ресурсах (древесная топливная щепа).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, реализация данного мероприятия позволит увеличить годовое использование местных ТЭР на 600 т у.т. и, соответственно, заместить около 460 тыс. м3 импортируемого природного газа.
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