ЭКОНОМИКА РБ

НОВОЕ КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В Д. КОРОЛЕВО ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ ГОДОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ ТЭР НА 600 ТОНН У.Т.

13:42 05.09.2019 В д. Королево Узденского района Минской области в августе 2019 г. введено в эксплуатацию котельное оборудование мощностью 2 МВт, работающее на местных топливно-энергетических ресурсах (древесная топливная щепа). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, реализация данного мероприятия позволит увеличить годовое использование местных ТЭР на 600 т у.т. и, соответственно, заместить около 460 тыс. м3 импортируемого природного газа.