Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» в сфере деревообработки и мебели формируют 90% промышленного производства данного сектора Гродненской области.

Как сообщает сайт СЭЗ, в 2018 году они произвели продукции на 867 млн рублей, или 34% от всего промышленного производства СЭЗ. За пять лет с 2014 года этот показатель увеличился в 4,2 раза. Экспорт составил 559 млн рублей, или 32% от общего экспорта СЭЗ «Гродноинвест». Этот показатель за год увеличился на четверть, за пять лет – в 4,5 раза.

В конце августа текущего года в Сморгони прошло открытие одного из самых современных заводов по производству фанеры из ели и сосны. Данный проект был реализован резидентом СЭЗ ООО «Ультра Плай» группы компаний «Кроноспан».

На данный момент завод работает в тестовом режиме, однако уже через месяц он выйдет на мощность в 30-50%. После выхода на полную мощность ежегодный объем производства составит 250 тыс. кубических метров. На предприятии будет налажена работа в трехсменном режиме, количество работников составит 120 человек.

По состоянию на август 2019 г. резидентами СЭЗ «Гродноинвест» в сфере деревообработки и производства мебели являются 23 компании, или 31% от общего числа.

В 2018-2019 гг. зарегистрировано 7 новых резидентов СЭЗ «Гродноинвест» в сфере деревообработки и производства мебели с инвестициями из Польши, Кипра, Австрии.

Инвесторами новых мебельных предприятий в СЭЗ выступили ведущий польский производитель мебели Szynaka, который несколькими месяцами ранее приобрел комплекс помещений КУП «Сморгонская Надежда», а также поставщик продукции для магазинов Группы компаний Ikea Gabi.