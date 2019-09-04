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ЭКОНОМИКА РБ


РУКОВОДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ГОСУПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕДУТ В СЕНТЯБРЕ ПРИЕМ ГРАЖДАН В РЕГИОНАХ
11:56 05.09.2019

Руководители республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, в сентябре проведут выездные приемы граждан в регионах Беларуси.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, прием граждан состоится:

10 сентября – министром иностранных дел Владимиром Макеем в Воложинском райисполкоме;

12 сентября – министром экономики Дмитрием Крутым в Березинском райисполкоме;

18 сентября – министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком в Браславском райисполкоме;

26 сентября – министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко в Гомельском облисполкоме;

27 сентября – председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко в ОАО «140 ремонтный завод», ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» (Борисов).
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