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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД ОТПРАВИЛ 122 ДВИГАТЕЛЯ НА КУБУ
11:45 05.09.2019

ОАО «УКХ «ММЗ» отправило 122 двигателя на Кубу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, двигатели поставлены в адрес кубинской компании-импортера TRANSIMPORT через компанию ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы». Данный формат торговых взаимоотношений был предусмотрен правительственными соглашениями между Беларусью и Кубой. По аналогичной схеме в прошлом году партнер уже приобрел 277 двигателей Д-242-71М для переоборудования тракторов ЮМЗ-6. Положительный опыт проведенной сделки позволил ММЗ в нынешнем году заключить новый контракт на поставку 122-х моторов Д-243-93Т для переоборудования тракторов МТЗ-80/82.

Куба является одним из основных стратегических зарубежных партнеров ММЗ. На кубинском рынке сложился устойчивый положительный имидж белорусского предприятия, соблюдающего все договоренности для первоочередного выполнения заказа.

Контрактом предусматривались специальные меры по обеспечению качества продукции и безопасности ее перевозки, которые включали дополнительные обкатку моторов и проверку навесных узлов, разработку специальной схемы крепления двигателей в контейнерах для морской транспортировки. По требованию заказчика, при отгрузке была проведена инспекция Cubacontrol – международная процедура, применяемая кубинской стороной при совершении сделок с зарубежными партнерами. Эта процедура подтвердила выполнение в процессе отгрузки всех требований потребителя. Благодаря четкой и слаженной работе всех задействованных служб Минского моторного завода, изготовление и отгрузка двигателей были осуществлены в рекордно короткие сроки.

Кубинский рынок является перспективным для моторного завода. Это связано с тем, что в советское время на остров Свободы было поставлено много тракторной и автомобильной техники, на которой сейчас штатные двигатели постепенно выходят из строя и требуется их замена.

Конструкторы и технологи ММЗ активно прорабатывают возможность применения минских двигателей для переоборудования новой перспективной техники, в том числе зарубежного производства. Данные вопросы обсуждаются с компанией TRANSIMPORT и официальным дилером Минского моторного завода на Кубе – компанией Ces co Ltd.
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