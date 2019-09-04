Прокуратура Партизанского района Минска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении директора одного из унитарных предприятий, которому были инкриминированы хищения путем злоупотребления служебными полномочиями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, являясь должностным лицом, директором одного из унитарных предприятий, он неоднократно присваивал деньги предприятия.

В частности, экс-директор необоснованно давал указания вносить, а также самостоятельно вносил в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения – отметки о нахождении на рабочем месте и выполнении двумя сотрудниками обязанностей специалиста по маркетингу и переплетчика II разряда. В действительности работы не выполнялись, но при этом двум сотрудникам начисляли за них зарплату в размере 10,15 тыс. рублей, которыми директор распоряжался по своему усмотрению.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Партизанского района Минска вынес обвинительный приговор в отношении директора предприятия: он признан виновным в хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями по ч.1 и ч.2 ст.210 Уголовного кодекса.

Обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 базовых величин (3825 рублей) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно хозяйственных обязанностей, сроком на 4 года.

С учетом положений ст.77 Уголовного кодекса и возмещенной в полном объеме суммы ущерба исполнение наказания в виде лишения свободы отсрочено на 2 года. На него суд возложил ряд обязанностей, в том числе в части контроля за его поведением.

Приговор суда вступил в законную силу.